تفاصيل تحويل 14 مليون دولار لحساب مواطن مصري

كشف المواطن المصري أحمد جاد الرب، المرشد السياحي الذي عثر على 14 مليون جنيه عن طريق الصدفة في حسابه البنكي من قبل إحدى شركات الترجمة التي يتعامل معها ، بعد ان تم ارسالها بالخطأ.

وقال جاد الرب أن الشركة أرسلت له رسالة تعتذر عن الخطأ بأنهم أرسلوا رقم الفاتورة ولم يرسلوا المبلغ المستحق، مؤكدا أنه فحص الحساب البنكي الخاص به للتعرف على وصول المبلغ الحساب الخاص به.

وأوضح أنه لم يحصل على أي نسبة مقابل إعادة المبلغ، مؤكدًا أن المكتب أرسل رسالة بخصم مبلغ الفاتورة من المبلغ الإجمالي وإعادة باقي المبلغ، مشيرًا إلى أن المبلغ مستمر في حسابه وينتظر موافقة محافظ البنك المركزي لإعادة المبلغ.