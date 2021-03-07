الداخلية تحقق في انفجار وقع بمركب الشهداء الصيادين

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد 7/3/2021، أنها فتحت تحقيقاً في حادثة استشهاد ثلاثة صيادين على إثر انفجار بمركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الداخلية فتحت تحقيقاً في حادث استشهاد الصيادين.

وكان ثلاثة صيادين استشهدوا فيما أصيب صياد رابع بحالة الخطر في قصف استهدف مركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح نزار عياش نقيب الصيادين في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن 3 صيادين استشهدوا فيما أصيب رابع جراء قذيفة استهدفت القارب الذي يقلهم مما أدى إلى استشهادهم ونقلهم لمجمع ناصر الطبي.

وبين عياش، أن الصيادين الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار قاربهم في بحر خانيونس هم من عائلة اللحام.

ويعاني الصيادون من انتهاكات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تستهدف مراكبهم وتصيبهم وتعتقل العشرات منهم في سجونها وتحاربهم في قوت يومهم.