ماذا نشر الشاب "عبود العمري" قبل لحظات من وفاته ؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:20 ص
07 مارس 2021
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ماذا نشر الشاب "عبود العمري" قبل لحظات من وفاته ؟

 

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