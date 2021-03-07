الصحة: الوضع الصحي برام الله كارثي وإصابات الطفرة الجديدة صعبة جدا

أكد مدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة معتصم محيسن اليوم الاحد 7/3/2021 ان الوضع في محافظة الله كارثي وهناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وبين خلال تصريحات لصوت فلسطين انه خلال الآونة الأخيرة ارتفعت نسب الاصابات والوفيات وأصبحت نسبة الاشغال عالية في المشافي وقد وصلت إلى 100%، موضحاً ان هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الصحة من أجل توفير أسرة في المستشفيات وفتح أقسام جديدة لعلاج مصابي كورونا.

وأوضح ان حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا صعبة جداً، خاصة تلك المصابة بالطفرات الجديدة.

ومن جهة اخرى قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم ان الوقت ليس مناسبا لإضراب النقابات الصحية في ظل أزمة كورونا، رغم تطلعنا للاستماع إلى مطالبهم.