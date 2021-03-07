عبد القادر: القدوة سيكون بقائمة مجتمع مدني لا علاقة لها بفتح ونبحث الإتفاق مع حماس

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر اليوم الاحد 8/3/2021 ، ان التصريحات التي أدلى بشأن خوض حركة فتح الانتخابات قائمة موحدة ، لن يتغير كون ان القائمة التي يسعى ناصر القدوة عضو المجلس المركزية لحركة فتح تشكيلها قائمة مجتمع مدني ولا علاقة لها بحركة فتح .

وبين عبد القادر خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الحديث عن قائمة اخرى للأسير مروان البرغوثي غير صحيحة ولن يشكل قائمة بعيداً عن حركة فتح كونه اول من دعا الى تشكيل قائمة موحدة وبمعايير موضوعية وتلبي طموحات شعبنا .

وأوضح الى انه تم محاورة الاخ القدوة منذ شهر من قبل شخصيات مختلفة للعدول عن قراره ولكنه لم يستجيب ومضى في تشكيل قائمته التي تختلف عن قائمة حركة فتح وتضم شخصيات من المجتمع المدني ، معرباً عن امله ان تنجح قائمته رغم انها قد تأثره على اصوات حركة فتح .

وتابع :"لا نستطيع منع تشكيل أي قوائم ، ولكن ما هي القوائم الأكثر تصديقا للشعب الفلسطيني ولابد ان يكون برنامج يلبي طموحات الشعب الفلسطيني".

وشدد عبد القادر على ضرورة ان تضع حركة فتح برنامج يليق بمعاناة الفلسطيني والصراع مع الاحتلال، ووضع برنامج للتركيز على متطلبات الشعب الفلسطيني ، ومكافحة الفساد واطلاق الحريات ، ووضع برنامج سياسي لتحديد ادارة الصراع مع الاحتلال .

وقال : لابد من التحالف مع حركة حماس لبحث طريقة العمل والاتفاق على نقاط برنامج مشتركة بين الحركتين ، ولا يعني ذلك دخول الانتخابات مع حركة حماس ضمن قائمة مشتركة انما الحديث عن اتفاق بشأن نقاط الاتفاق وليس الاختلاف في ادارة المرحلة القادمة .