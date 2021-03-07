ثلاثة أسرى من الجهاد يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 7/3/2021، أعوامًا جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسرى الثلاثة اثنين من الضفة المحتلة والثالث من قطاع غزة .

وأوضحت أن الأسرى هم: الأسير المجاهد محمد بشير نصري محمد أبو الرب (45 عامًا)؛ من بلدة قباطية بمحافظة جنين، وهو أعزب؛ أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة (24) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

والأسير المجاهد عمار ياسر سعيد عيسى "قزموز" (42 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وهو أعزب؛ أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة (23) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

والأسير المجاهد سميح ماهر سلامة الحداد (35 عامًا) من حي الزيتون بمدينة غزة، وهو أعزب، أنهى خمسة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال، واعتقله قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (20) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.