سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر، في تعاملات اليوم الأحد 7/3/2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي، فيما بقي سعره ثابتاً مقابل بقية العملات الأجنبية.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، عند 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية) بقي الدولار عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة) سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

الجنيه المستقر

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري عند 18.82 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني ثابتا عند 21.78 جنيه للشراء و21.93 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 51.62 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.