تسريب أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية بمصر قبل ساعات من انطلاقه  

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:09 ص
07 مارس 2021
امتحان عملي
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سربت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي نموذج امتحان الاعدادية بمصر بزعم أنها حصلت عليه وقامت بتسريبه، مما اثار حالة من السخط والغضب.

طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم الأحد 7/3/2021 امتحان الفصل الدراسي الأول، في المدارس ، ويؤدي الطلاب امتحان مجمع متعدد التخصصات، في المواد الأساسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية:

• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

 

 

 

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