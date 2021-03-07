تسريب أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية بمصر قبل ساعات من انطلاقه  

سربت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي نموذج امتحان الاعدادية بمصر بزعم أنها حصلت عليه وقامت بتسريبه، مما اثار حالة من السخط والغضب.

طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم الأحد 7/3/2021 امتحان الفصل الدراسي الأول، في المدارس ، ويؤدي الطلاب امتحان مجمع متعدد التخصصات، في المواد الأساسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية:

• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.