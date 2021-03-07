سعر الدولار مقابل الجنيه في السودان اليوم الأحد 7/3/2021، حافظ على مكاسبه مقابل الجنيه السوداني، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في السودان، في تعاملات هذه السوق 380 جنيها، دون تغير عن سعر السبت.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في السودان على شاشات تداول بنك السودان المركزي، عند 378.26 جنيه للشراء، و380.15 جنيه للبيع.

وأثارت خطوة خفض قيمة العملة السودانية الشهر الماضي، التي طال انتظارها لمعالجة أزمة اقتصادية مزمنة، ارتباكا بادئ الأمر في أوساط البنوك والمتعاملين والعملاء.

لكن بعد أقل من أسبوعين من تقليص السودان قيمة الجنيه ووضعه نظاما للتعويم المحكوم، أخذت البنوك تضطلع تدريجيا بمعاملات الصرف الأجنبي، مما يفتح الباب أمام إعفاء من ديون بمليارات الدولارات، بل والحصول على تمويل جديد.

وأضعف البنك المركزي سعر الصرف الرسمي إلى 375 جنيها سودانيا للدولار، مقتربا به من سعر السوق السوداء، بعد أن كان 55 جنيها في 21 فبرايرL شباط. وتتحسس السلطات السودانية خطاها منذ ذلك الحين بينما تُشجع المواطنين على استخدام البنوك، وتحاول قطع طريق الدولار على السوق السوداء.

وسيساعد إجراء المعاملات من خلال البنوك على بناء احتياطي نقد أجنبي لتمويل واردات السودان، الذي يباشر تحولا سياسيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان 2019.

واستحدث السودان كذلك إجراءات لجذب التحويلات، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج.

وفي غضون ذلك، سيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري، حسبما ذكر المحافظ زين العابدين.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في السودان، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند نحو 458 جنيها.

وعلى شاشات بنك السودان المركزي، بقي ثابتا عند مستوى 455.87 جنيه للشراء، و458.15 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السودان، عند فتح تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية "السوداء"، عند نحو 523 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك 527.42 جنيه للشراء، و530.06 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى السوق "السوداء" عند 101 جنيه وفي البنوك بلغ مستوى 100.90 جنيه للشراء، و101.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية في السودان 104 جنيهات،وفي تعاملات البنوك 102.99 جنيه للشراء، و103.50 جنيه للبيع.

وتستضيف باريس، مؤتمرا للمانحين والاستثمار في مايو/أيار المقبل، ويتوقع الدبلوماسيون أن يعقبه اجتماع لنادي باريس، ودائنين آخرين من أجل البدء في إسقاط 65% من ديون السودان المقدرة بنحو 58 مليار دولار على مدى 3 سنوات.