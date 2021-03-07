فوائد مذهلة لحبة البركة.. لن تستغني عنها في بيتك

حبة البركة تحمل اسمها، بفوائدها وأهميتها تجبرك على الاحتفاظ بها في منزلك، فهي تمتلك فوائد مذهلة لصحة الجسم العامة نظرًا لخصائصها المقاومة والمعالجة للكثير من الأمراض.

ويتم استغلال حبة البركة بالكثير من الأشكال حيث يتم استخدام البذور والزيوت للحصول على الفوائد الصحية، كما تتوفر بذور حبة البركة كمكملات غذائية.

القيمة الغذائية لحبة البركة

تحتوي حبة البركة على الأحماض الأمينية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والزيوت الثابتة، والزيوت الطيارة، والقلويات، والصابونين، والألياف، والكربوهيدرات أحادية التسكر، كما تحتوي حبة البركة أيضًا على الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والصوديوم، كما تحتوي على الأحماض الدهنية الهامة، وتحتوي أيضًا على الثيموكينون thymoquinone الذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.

فوائد حبة البركة

استُخدمت حبة البركة منذ القدم لعلاج للصداع، والربو، والتهاب المفاصل، وآلام الأسنان، واحتقان الأنف، والديدان المعوية، والتهاب الملتحمة، وعلاج العدوى، والطفيليات.

تُستخدم حبة البركة الآن لعلاج الربو، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والعديد من الأمراض الأخرى، كما أن هناك بعض الأدلة العلمية التي تشير إلى أن حبة البركة قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة، ومكافحة السرطان، والحد من التورم، وتقليل الحساسية من خلال خصائصها المضادة للهستامين، ولكن لا تزال هناك حاجة من الأبحاث.

تعزيز صحة القلب والدورة الدموية

تعزيز صحة القلب والدورة الدموية لدى كل من المرأة والرجل هام للصحة الجنسية، فسلامة وصحة الدورة الدموية تضمن تدفق الدم للأعضاء التناسلية، مما يزيد من الاستجابة للإثارة الجنسية، ويعزز الحياة الجنسية.

كما تظهر بعض الأبحاث أن تناول حبة البركة يقلل من الكوليسترول الكلي، ودهون الدم التي تسمى الدهون الثلاثية في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول، الأمر الذي يعزز سلامة وصحة القلب والدورة الدموية، كما أن الأحماض الدهنية في زيوت حبة البركة يمكنها أن تقلل من ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والسكتة الدماغية.