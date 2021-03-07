الأرصاد الجوية : انخفاض الحرارة وارتفاع غدا

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاحد 7/3/2021 ، ان انخفاض يطرأ على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاثنين 8/2/2021، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء 9/2/2021، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.