هل تقي الرضاعة الطبيعية الأطفال من فيروس كورونا..؟

بينت دراسة أمريكية، أن الأمهات اللواتي تلقين لقاح كوفيد-19، لديهن أجسام مضادة قد تحمي أطفالهن، عند الرضاعة، حسب موقع بروفيدنس دوت أورغ.

وقال عالم الِأبحاث بمركز بروفيدنس بوترلاند الامريكي، دكتور جيسون بيرد، الذي أجرى الدارسة "يشير البحث إلى أنه يمكن حماية الأطفال من كوفيد-19 عن طريق اكتساب الأجسام المضادة من لبن أمهاتهم بعد تطعيمهن".

وأضاف "لا نعرف إلى متى ستبقى الأجسام المضادة لدى الأمهات أو الرضع. هناك المزيد لنتعلمه "

وأشار، إلى الدراسة التجريبية تضمنت ست نساء مرضعات خططن لتلقي جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا بين ديسمبر 2020 ويناير 2021.

وأشارت الدراسة، إلى أن هناك مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من الأجسام المضادة في لبن الأم بداية من اليوم السابع بعد جرعة اللقاح الأولية، وفقا للدراسة.

ووفق الموقع، فإن الدراسة "تقدم نتائج واعدة لفائدة مناعية محتملة للرضع من الأمهات اللواتي تلقين لقاح" كورونا.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تربط بين لبن الأمهات المحصنات من كوفيد، وحماية أطفالهن الرضع، حسبما قال دكتور برنارد فوكس من بروفيدنس للصحة والخدمات غير الربحي.

وتساعد الدراسة المرضى والأطباء وواضعي السياسات في وضع أسس علاجية ووقائية خلال الجهود العالمية للحد من الوباء.

وترجح بعض الدراسات عدم انتقال فيروس كورونا من الأمهات المصابات لأطفالهن عن طريق الرضاعة. وتكمن المخاوف في انتقاله عن طريق القطرات عند العطس أو التحدث، على سبيل المثال.