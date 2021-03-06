بايرن يستعيد الصدارة بفوزه على دورتموند برباعية

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز بنتيجة (4-2) على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري الألماني.

أسود الفيستيفال تقدموا بهدفين مبكرين بثنائية إيرلينج هالاند في الدقيقتين 2 و9، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 26 و44 لصالح البايرن، قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدفًا في الدقيقة 88، ليعود المهاجم البولندي لتعزيز التقدم بهدف رابع بعد أقل من دقيقتين.

بهذه النتيجة، استعاد بايرن صدارة جدول الترتيب بوصوله للنقطة 55، فيما توقف دورتموند عند 39 نقطة في المركز الخامس.

دورتموند باغت أصحاب الأرض مبكرًا بهدف بعد مرور 90 ثانية فقط على بداية اللقاء من تسديدة أرضية زاحفة أطلقها هالاند، لتخترق شباك مانويل نوير.

ولم يكد بايرن يستفيق من مفاجأة الهدف الأول حتى نجح الضيوف في إضافة الثاني مع حلول الدقيقة التاسعة، من هجمة سريعة وصلت إلى هازارد، الذي أرسل عرضية قصيرة قابلها هالاند بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك.

وصل بايرن بأول فرصة حقيقية من عرضية نحو ساني، الذي قابلها برأسية أعلى المرمى، قبل أن يكرر ليفاندوفسكي محاولة مشابهة.

وتهيأت بعدها الكرة للمهاجم البولندي داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها ويسددها بيسراه بجوار القائم.

وضغط البايرن من أجل تقليص النتيجة حتى نال مراده مع انتصاف الشوط الأول، عبر عرضية أرضية من ساني نحو ليفاندوفسكي، الذي أودعها الشباك بلمسة مباشرة.

تمكن الحارس مارفين هيتز من التصدي بقدمه، لتسديدة أرضية زاحفة من كومان، لتتحول إلى ركنية.

وتسلم ليفاندوفسكي تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليستدير بجسده ويسدد الكرة بقوة أعلى المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ارتكب داوود مخالفة بإعاقة كومان داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب دون احتساب شيء.

بعد ذلك، استعان الحكم بتقنية الفيديو، ليتبين له وجود مخالفة احتسب على إثرها ركلة جزاء، سجل منها ليفاندوفسكي هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، وصلت كرة عرضية إلى هازارد داخل منطقة جزاء بايرن، ليقابلها بتسديدة على الطائر، لكنها ارتطمت بالشباك من الخارج.

وكاد البايرن أن يتقدم في النتيجة لأول مرة عبر تسديدة قوية تصدى لها هيتز، لينقض عليها كومان، لكن حارس دورتموند أمسك بالكرة قبل وصول اللاعب الفرنسي إليها.

واضطر إيدين تيرزيتش مدرب دورتموند لاستبدال هالاند بعد 13 دقيقة فقط على بداية الشوط الثاني، وذلك بعد دقائق معدودة على سقوطه متألمًا من إصابة في ساقه اليمنى.

وشن بايرن هجمة سريعة بتمريرة طولية وصلت إلى ساني، الذي استدار ومرر الكرة للخلف نحو ليفاندوفسكي، لكن الأخير سددها بقوة بعيدًا عن المرمى.

ولم يسلم بايرن أيضًا من فيروس الإصابات، حيث غادر مدافعه جيروم بواتينج الملعب مصابًا، حيث خرج سيرًا على قدميه بصعوبة.

وفي آخر دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة، تمكن البايرن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق جوريتسكا وليفاندوفسكي، ليقلب الطاولة على ضيفه ويخطف نقاط الانتصار بسيناريو مثير.