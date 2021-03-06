أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 6-3-2021- سعر الاوقية والجنيه الذهب في الجزائر

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 6-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في الجزائر، والذي انخفض خلال تعاملات ليوم السبت 6 مارس 2021، تزامنا مه انخفاض أسعار الذهب عالميا، في تداولات أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، وباتت تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 6-3-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 = 7,283 دينار

سعر جرام الذهب عيار = 6,372 دينارا.

سعر جرام الذهب عيار 18 = 5,462 دينارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 = 4,248 دينارا.

سعر جرام الذهب عيار 12 = 3,641 دينارا.

سعر الاوقية في الجزائر

سعر الأوقية (الأونصة) = 226,489 دينارا (1701 دولار)

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) = 50,979 دينارا

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات نتيجة تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوى منذ 8 يونيو/حزيران الماضي، عند 1686.40 دولار.

ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار.

وكرر باول الخميس تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت "ملحوظة" إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأمريكي سوف يتعين عليه التدخل لخفضها.

وقال جيفري كالي كبير محللي السوق لدى أواندا "من الواضح أن باول لم يميل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك.

وأضاف: "جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات" موضحا أنه يبدو من المحتم أن ينخفض الذهب عن المستويات الحالية، وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.

وتماسكت العوائد الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.5%، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر، فيما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.