طريقة التسجيل في وظيفة طاهي في الحرس الوطني السعودية 2021- شروط التقديم لوظفية طاهي في الحرس الوطني بالسعودية

طريقة التسجيل في وظيفة طاهي في الحرس الوطني السعودية 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة التسجيل بعد إعلان وزارة الحرس الوطني بالسعودية، عن فتح باب التسجيل في عدد من الوظائف الشاغرة، على "تخصص طاهي"، لحملة الثانوية العامة، ضمن وظائف الحرس الوطني 1442.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، أن التقديم لمن له خبرة في الطهي، سيبدأ إعتبارًا من الأحد الموافق 23-7-1442، الموافق 7-3-2021، وينتهي التقديم بموقع job.sang في 27-7-1442، الموافق 11-3-2021، والتقديم بشكل إلكتروني، على أن يتم إختيار من لديه الخبرة الكافية، وتقديم الشهادات الخاصة به، والأوراق الواجب تقديمها، من أجل التعيين بالوظائف الشاغرة بوزارة الحرس الوطني في السعودية.

ومن التي يجب توفر في المتقدم للوظيفة، أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكن قد تم الحكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة، ويتم التأهيل للمقابلة الشخصية، في حالة ظهور نتائج القبول المبدئي في وظائف الحرس الوطني، ولا يعني القبول المبدئي القبول النهائي، بل يتعين إجتياز المقابلة الشخصية، وإستيفاء الأوراق اللازمة، ومتابعة باقي الإجراءات المختلفة.

شروط التقديم لوظيفة طاهي في وزارة الحرس الوطني السعودي 1442

يبدأ التقديم يوم الأحد 7 مارس 2021

لابد أن يكون المترشح سعودي الجنسية

أن يكون حسن السيرة والسلوك

ألا يحكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة

أن يكون لائق طبي

ألا يقل عمره عن 17 عام

ألا يقل طوله عن 160 سم

معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم

لابد من توافر الخبرة الكافية للطهي