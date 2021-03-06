بالصور حالته خطيرة.. إصابة مدير عام بلدية قلنسوة بالداخل المحتل برصاص مجهولين

أصيب مدير عام بلدية قلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل، أشرف خطيب، بجروح خطيرة جرّاء إطلاق مجهولين النار عليه، مساء اليوم السبت.

ووفق المصادر المحلية، فقد تعرض خطيب لإطلاق نار خلال تواجده بسيارة، في مدينة قلنسوة.

وقالت مصادر طبية :" ان الطواقم الطبية التي هرعت الى مكان اطلاق النار قدمت الاسعاف الاولي للشخص المصاب، ونقلته بسيارة اسعاف الى المستشفى "مشيرة إلى أن حالته وصفت بالخطيرة.

بدوره، قال المتحدث بلسان الشرطة، في بيان صحفي " ان المصاب باطلاق النار في قلنسوة يبلغ من العمر 48 عاما وان جراحه خطيرة". كما قال المتحدث بلسان الشرطة :" ان الشرطة شرعت بالتحقيق في الملابسات.





