الحكومة: لن نتردد في تمديد الإغلاق لمحافظات

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، السبت، إن الحكومة لن تتردد في تمديد الإغلاق أو امتداده لمحافظات أخرى في حال واصل المنحنى الوبائي لفيروس كورونا ارتفاعه وصعوده.

ودعا ملحم كافة المواطنين للتقيد الصارم بتدابير الوقاية، وإجراءات السلامة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، ولكسر سلسلة الوباء، الذي بات أسرع انتشارا وأشد فتكا، وهو ما تسبب في بلوغ نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات طاقتها القصوى.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن الإغلاق الذي أعلنت عنه محافظتا نابلس، الخميس الماضي، ورام الله والبيرة اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع، استنادا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة للمحافظين من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية، سيكون شاملا لكافة المرافق باستثناء الأوقات المعلن عنها لفتح المخابز والصيدليات.

وأضاف ملحم، في بيان صحفي، مساء السبت، أن الأجهزة الأمنية ستتابع تطبيق تدابير الإغلاق، وإجراءات السلامة بصورة حازمة، وأنه سيتم فرض عقوبات مغلظة على كل من ينتهك تلك التدابير.

وأوضح أن الإغلاقات ستشمل القرى والبلدات المحيطة بالمحافظات المغلقة، حيث سيتم إغلاق مخيمي بلاطة وعسكر، وحوارة، وتل، وبيتا، ودير شرف، وعصيرة، وصرة، وبيت وزن، كما سيتم إغلاق كفر عقب، وأبو ديس، والعيزرية، وقرى شمال غرب القدس، وغيرها من القرى والبلدات، كما سيتم منع حركة السيارات بين المحافظات منعا باتا، باستثناء الطواقم الطبية.