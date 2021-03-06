اتحاد خان يونس يقفز للصدارة بالفوز على الهلال

قفز اتحاد خان يونس إلى صدارة الدوري العام الممتاز، لأندية قطاع غزة، بعد الفوز الكبير المتأخر، اليوم السبت، على ضيفه الهلال (3/0)، في مستهل لقاءات الجولة الثامنة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة، في الصدارة، وهو نفس رصيد شباب رفح، الذي يلعب غدا الأحد أمام جاره خدمات رفح، في لقاء الديربي، بينما تراجع الهلال للمركز الـ11 وقبل الأخير، برصيد 5 نقاط.

وفشل الاتحاد في تخطي المنظومة الدفاعية للهلال، على مدار أكثر من 70 دقيقة، لكنه في النهاية وجد الحلول.

وتمكن الاتحاد من افتتاح التسجيل عن طريق عيد العكاوي، وقضى خالد النبريص على إمكانية عودة الهلال، بركلة جزاء نفذها مسجلا الهدف الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع عاد النبريص، وسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له، لينتهي اللقاء (3/0).