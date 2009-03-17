السعودية تدعو الفصائل المتحاورة في القاهرة إلى تجاوز الخلافات

فلسطين اليوم-وكالات

دعت السعودية ، الفصائل الفلسطينية التي تعقد اجتماعاتها منذ عدة أيام في القاهرة إلى تجاوز الخلافات والذي يكفل عدم تكرار التشرذم.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجه في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية "المجلس عبّر عن تطلعه إلى أن يحقق الحوار الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة ما يرجوه الفلسطينيون والشعب الفلسطيني والأمة العربية عامة من إنجاز التوافق وتجاوز الخلافات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى ذلك".

وشدد المجلس على ضرورة "وضع الضوابط التي تكفل عدم تكرار التشرذم والانقسام بين الإخوة الفلسطينيين".