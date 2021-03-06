أطعمة ومشروبات من المطبخ تساعد عن النوم!!

الأرق هو صعوبة الخلود للنوم (بالإنجليزية: Insomnia) أو الإستيقاظ عدة مرات أثناء الليل أو الإستيقاظ في ساعة مبكرة من النهار وعدم القدرة على العودة إلى النوم، ويعود سببه إلى التعب، أو القلق والتوتر، وأيضاً قد يعود لطبيعة الأكل كون طعامنا الذي نأكله يومياً يؤثر كثيراً على نومنا فإما أن يساعدنا على النوم أو يزيد في أرقنا.

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تلعب دور إيجابي للمساعدة على النوم، ولكن في الواقع هذه الأطعمة لا تجلب النوم ولكنها تساعد وتحفز على الشعور بالإسترخاء لأنها تحتوي على التربتوفان والذي عندما يجري في الدم يحفز على إفراز السيروتونين؛ وهي مادة كيميائية تعمل على الإسترخاء وبالتالي تعزز الشعور بالرغبة في النوم.

الحليب

إن كأس دافىء في المساء يومياً مفيد لتهدئة الأعصاب والإسترخاء.

الحليب غني بالتربتوفان الذي يملك مفعولاً مهدئاً.

الحليب غني بالكالسيوم الذي يعزز تأثير التربتوفان.

الماء

التقليل من شرب الماء يسبب جفاف الجسم وإجهاده، ولهذا لا يمكن الاسترخاء وبالتالي لا يمكن النوم.

يفضل شرب لترين من الماء يومياً مع مراعاة شربه في بداية اليوم حتى لا تذهب كثيراً للحمام ولا تقطع نومك.

اليانسون

إن شرب اليانسون مع العسل في كوب حليب دافىء يهدىء الشخص ويساعده على الإسترخاء.

الميرمية

تعتبر الميرمية مفيدة لتخفيف التعب والأرق، كما تساعد على تسهيل عملية الهضم وتخليص الجهاز الهضمي من الغازات وإزالة توتر الأعصاب، ويفضل تناولها كمشروب ساخن قبل النوم.

العدس

حبوب العدس غنية بحمض الفوليك الذي يساعد على الاحتفاظ بالسيروتونين، بالتالي زيادة تأثيرها على تحقيق النوم الهادىء.

الحبة السوداء

تناول ملعقة من الحبة السوداء ممزوجة في كوب من الحليب الساخن والعسل قبل النوم تعتبر مهدئة وتساعد على الإسترخاء.

المشمش وشراب قمر الدين

يزيل المشمش الأرق ويفيد المصابين بانحطاط قواهم الجسمية والفكرية ويهدىء الأعصاب، ويزود أكل المشمش طازج أو مجفف يقوم الجسم بكمية كبيرة من التربتوفان الذي يحفز إطلاق السيروتونين مما يجعلك تشعر بالإرتياح والسعادة.

الخس

يخفف الخس من الأرق وأكله في المساء يجلب النوم، ولعصير الخس فعالية أفضل من المواد الكيميائية الإصطناعية المنومة، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من إضطرابات النوم أن يتناولوا الكثير من الخس.

العسل

إضافة كمية قليلة من العسل إلى الحليب الدافىء أو شاي الأعشاب ينبه المخ لإيقاف الأوركسين (بالإنجليزية: orexin) وهو الناقل العصبي المسؤول عن اليقظة والنشاط، ويمكن أخذه بإضافة ملعقة أكل من العسل الطبيعي وخلطه مع نصف كوب ماء دافىء ونصف كوب من عصير البرتقال الطازج والليمون وشربه قبل النوم.

لحم الديك الرومي

تناول شريحة من لحم الديك الرومي مع شريحة خبز من القمح الكامل قبل النوم بنصف ساعة تعطيك نوماً هادئاَ، فهو يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان الذي يحفز إفراز السيروتونين المهدىء للجسم.

عصير الكرفس

يعتبر الكرفس مزيل للأرق والكآبة والانقباض النفسي، ويمكن تناول نصف كوب من عصير الكرفس يومياً لذلك.

السمك

السمك غني بالزنك الذي يساعد على النوم كون نقص الزنك في الجسم يؤدي إلى الأرق، وتحتوي جميع أنواع السمك على الأحماض الدهنية من نوع أوميغا-3 التي تخفف أعراض الاكتئاب والأرق.

البابونج

يعتبر البابونج مهدىء ومسكن عام للجسم والنفس، وهو مفيد في حالات الأرق والاكتئاب والأزمات النفسية، ولذلك يساعد شربه على إزالة القلق والتوتر وتهدئة الأعصاب مما يساعد على الاسترخاء والنوم.

الشوفان

للشوفان أثر مهدىء على الجهاز العصبي والمخ، كما أنه غني بالكربوهيدرات التي تساعد على إفراز الإنسولين الذي يساعد بدوره على وصول التربتوفان إلى الدماغ، ويتحول إلى السيرتونين المحفز للنوم، ويفضل أخذه مع الحليب والعسل.

الموز

يحتوي الموز على القليل من الميلاتونين والسيروتونين المهدئين، كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وضبط إفراز الميلاتونين وهو الهرمون المسؤول على الإسترخاء.

اللوز

اللوز من المكسرات المفيدة للقلب كما أنه يحتوي على المغنسيوم الذي يساعد على الإسترخاء والنوم.

النعناع

يساعد النعناع على تهدئة الأعصاب ويفضل تناوله دافئاً لكي يرفع من حرارة الجسم، مما يساعدنا على النوم هو مفيد وفعال في حالات الأرق.

الفطر

يساعد الفطر على مواجهة التعب والوهن والإجهاد وبالتالي الراحة والنوم الهادىء.

القمح الكامل

لديه تأثير مهدىء ومسكن على الجهاز العصبي، لأنه غني بالكربوهيدرات التي تساعد على الإسترخاء وبالتالي النوم .

العنب

يحتوي العنب الأحمر على مواد تحفز إفراز الميلاتونين الذي تفرزه الغدة الصنوبرية لتحفيز الجسم ومساعدته على النوم، فتناول نصف كوب من عصير العنب يعتبر من أفضل المشروبات الصحية التي تهدىء الأعصاب وتزيل الأرق وتساعد على النوم الهادىء.

الليمون

شرب عصير الليمون يساعد على الحد من التوتر ويساعد على النوم بعد عناء يوم من العمل.

البصل

على الرغم من رائحة البصل الكريهة إلا أنه له تأثير قوي في معالجة الأرق وتهيج الأعصاب، ويحتوي على مادة الكويرسيتين وهي ذات تأثير منوم لطيف.

الفجل

الفجل يعتبر مضاداً للأرق لغناه بمجموعة فيتامينات ب ذات المزايا المهدئة التي تسهل النوم.

الأرز

غني بالكربوهيدرات التي تشجع الجسم على إفراز الإنسولين، هذا يرفع نسبة التريبوفان التي تفرز الميلاتونين وهو الهرمون الذي يساعد الدماغ على الإسترخاء والنوم.