لبنان: تسجيل 38 وفاة و3481 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء يوم السبت، عن ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة الأردنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت خلال الموجز اليومي لانتشار فيروس "كورونا" في المملكة، بأنه تم تسجيل 38 حالة وفاة إثر الإصابة بـ"كورونا"، و3481 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 421415.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الوفيات إثر الإصابة بفيروس "كورونا" في المملكة ارتفع ليصل إلى 4900 حالة، عقب تسجيل 38 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 2196 في محافظة العاصمة عمّان، 352 في إربد، منها 12 في الرمثا، 310 في البلقاء، 138 في مأدبا، 124 في الزرقاء، 112 في الكرك، 109 في جرش، 46 في معان، 44 في عجلون، 36 في العقبة، 14 في المفرق.