20 ألفًا و793 فحصًا مخبريًا لكشف كورونا

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفًا و793 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وأشارت إلى أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم بلغ 5 آلاف و515 شخصًا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 71 ألفًا و631 شخصًا.

وأمس السبت، سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 3 آلاف و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 390 ألفًا و53 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4 آلاف و971 حالة.