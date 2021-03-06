تركيا تسجل 62 حالة وفاة ونحو 11 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت تركيا، اليوم السبت، ارتفاعاً مفاجئاً لتتجاوز الـ11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة التركية، تم تسجيل 11 ألفاً و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 62 شخصاً من جراء الإصابة، بالإضافة إلى تسجيل 7 آلاف و711 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصلت أعداد المصابين، أمس الخميس، إلى 11 ألفاً و322 إصابة، من بينهم 685 مصاباً ظهرت عليهم الأعراض خلال الساعات الـ24 السابقة.

من جانبه، أشار وزير الصحة التركي فخر الدين خوجة، عبر تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في تويتر، إلى ارتفاعٍ في أعداد مرضى العيادات الخارجية بولاية إسطنبول، وقال: "يجب أن تكون إسطنبول المدينة المثالية أثناء التطبيع، ونحن مصممون على ذلك".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن حملة تفتيش في عموم تركيا ستجريها الوزارة غدًا السبت على التدابير المتخذة ضد كورونا.

وكانت الداخلية التركية قد رفعت، أمس الخميس، حظر استخدام وسائل النقل العامة عن الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن الـ20 عامًا وتزيد على الـ65 عامًا في جميع المدن التركية باستثناء المدن عالية الخطورة، المصنفة ضمن مناطق اللون الأحمر في خريطة انتشار وباء كورونا في تركيا.

وفي مطلع شهر آذار الجاري، أعلن الرئيس التركي عن حزمة إجراءات جديدة شملت خطة لتخفيف إجراءات الحظر المتبعة في تركيا، وذلك عبر طرح خريطة للدولة التركية تظهر فيها الولايات الـ81 ملونة بأربعة ألوان هي: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأزرق.