كم تبلغ صادرات تركيا من التين المجفف خلال 5 أشهر!!.؟

حققت الصادرات التركية من التين المجفف، عائدات بقيمة 158 مليون دولار خلال الموسم الممتد من نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ولغاية 27 فبراير/ شباط 2021.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن رابطة مصدّري منطقة إيجة في تركيا، فإن صادرات التين المجفف خلال الفترة المذكورة ارتفعت 2 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي.

واحتلت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا المراتب الأولى بين الدول المستوردة للتين المجفف من تركيا.

و قال بيرول جلب، رئيس اتحاد مصدّري الفواكه المجففة في منطقة إيجة، إن صادرات التين المجفف ارتفعت مقارنة بالموسم الماضي رغم عدم تحقيق كمية الحصاد المتوقع والبالغ 90 طنا.

وأضاف أن صادرات التين المجفف باتت في وضع أحسن مع ازدياد الإقبال على الأطعمة الطبيعية، بعد أن أدرجت منظمة الصحة العالمية التين المجفف في قائمة الأطعمة الصحية.