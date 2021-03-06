مهجة القدس تنعى والدة الشهيد المجاهد رائد أبو العدس

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ بأحر التعازي والمواساة من عائلة أبو العدس بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة عزية محمد دياب أبو العدس (أم عصام)، والدة الشهيد المجاهد رائد علي حسن أبو العدس، والتي وافتها المنية مساء اليوم السبت 22 رجب 1442هـ الموافق 06/03/2021م، في مخيم بلاطة بمحافظة نابلس في الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (74) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد رائد أبو العدس ولد بتاريخ 24/01/1979م وهو أعزب؛ واستشهد بتاريخ 03/08/2007م بعملية اغتيال جبانة نفذتها القوات الصهيونية الخاصة في حارة القيسارية بالبلدة القديمة بمحافظة نابلس بعد محاصرة المنزل الذي كان يتواجد به الشهيد ودار اشتباك ما بين الشهيد والقوة الخاصة.