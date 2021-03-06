اسهل و افضل طريقة لحفظ القرآن الكريم في شهر رمضان 2021

يسعى الكثير من الناس في شهر رمضان أن يحفظوا القرآن، لأنه له آثار عظيمه علي النفس البشريه وعلى روح المسلم، ولذلك ينتظر الملايين شهر رمضان للبدء في حفظ القرآن لأن الشهر يشهد على القراءة الكثيرة يوميًا ومحاولة ختم القرآن عدة مرات، ولذلك رمضان 2021 سيكون فرصة ذهبية لحفظ القرآن لأنه يأتي مع وجود فيروس كورونا الذي فرض على الكثير الجلوس في الحجر المنزلي وهذا سيوفر الكثير من الوقت لحفظ القرآن الكريم بسهولة.

طريقة سهلة لـ حفظ القرآن في شهر رمضان

يجب أن يخصص المسلم اربع ساعات ونصف يوميًا ليقوم بحفظ خمس آيات كل ساعه، وهذه القاعدة إذا طبقت على مدار شهر رمضان فإن المسلم سيكون قادرًا على حفظ الفرآن كاملا في رمضان 2020.

نصائح تساعد على حفظ القرآن