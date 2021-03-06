الحجز مسبقاً.. شركة صينية تطلق لعبة ببجي "PUBG New State"

تعكف شركة Tencent الصينية على إطلاق لعبة "PUBG New State" على أجهزة أندرويد وآيفون خلال عام 2021، حيث يتمكن اللاعب من الحصول على المعلومات عن اللعبة من خلال التسجيل الأولي عبر متجر جوجل، وستصل الطلبات الأولية إلى متجر أبل في وقت مقبل.

وتقوم ببجي نيو ستيت على قاعدة "البقاء للأقوى"، إذ تبدأ بـ 100 لاعب لتنتهي بفوز لاعب أو فريق واحد، ومن أسباب شهرة "ببجي" أنها مجانية تجمع لاعبين من مختلف دول العالم بساحة قتال، وتتيح لهم مجانية التحدّث لوقت غير محدد.

تدور أحداث اللعبة بعد 30 عاما في المستقبل، وتحديدا في عام 2051، ويهبط اللاعبون من البداية في ساحة معركة جديدة تماما تسمى "تروي Troi".

ودعمت الشركة اللعبة بتقنيات إضاءة وجرافيكس أكثر حداثة مع رسوميات ترفع مستوى الانغماس بساحات القتال الواقعية وشديدة الضراوة مع سلاسة الأداء.

وتحتوي اللعبة على ميزة تخصيص المعدات الجديدة في اللعبة، فيمكن للاعب إعداد وصناعة أسلحة بنفسه عبر مجموعات التخصيص، كما يمكنه تحويل الأسلحة بطرق مختلفة.

وهناك وضعيات جديدة لإطلاق النار، مع ملحقات قاذفة للقنابل اليدوية ومطاردات المركبات التي يتوقع أن تأخذ شكلا محسناً لإضافة النسق السريع والمشوق.

وهناك المخابئ المتحركة التي من شأنها أن تغير آليات لعب "باتل رويل"، وأضافت الشركة ميزة القوائم القتالية والطائرات المسيرة والدرع البالستية المستقبلي.

وباعت لعبة "PUBG" أكثر من 70 مليون نسخة، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق.

ومنذ إطلاقها في عام 2017، استمرت لعبة "PUBG" في حصد العديد من الجوائز، بما في ذلك 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية والعديد من جوائز لعبة العام.