اسعار الذهب في مصر تهوي متأثرة بتراجعه عالميا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:15 م
06 مارس 2021
اسعار الذهب في مصر
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تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، 6 مارس 2021 لدى التجار ومحلات الصاغة، متأثرة بالتراجع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال منتصف تعاملات السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 857.97 جنيه، مقابل 859.5 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة، ليتراجع بنحو 1.53 جنيه.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، خلال تعاملات السبت، إلى مستوى 750.72 جنيه، مقابل 752 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، منتصف تعاملات السبت، إلى 643.48 جنيه، مقابل 644.5 جنيه، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

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