تقرير أممي: الاحتلال هدم 35 مبنى فلسطيني في الضفة الغربية خلال اسبوعين

رصد تقرير للأمم المتحدة اليوم السبت 6 مارس 2021، هدم السلطات الإسرائيلية 35 مبنى فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، إن عمليات الهدم الإسرائيلية أدت إلى تهجير 98 شخصا، من بينهم 53 طفلا، وإلحاق الأضرار بنحو 60 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال صادرت في 22 من الشهر الماضي 18 مبنى سكنيا وحظيرة خاصة بالمواشي في حمصة البقيعة في الأغوار، رغم أن أغلب هذه المباني السكنية تم تقديمها من جهات مانحة في إطار الاستجابة الإنسانية لعمليات الهدم والمصادرة السابقة.

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال هجرت في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية أسرة تضم سبعة أفراد بعدما هدم منزلها في بلدة الخضر في بيت لحم.

وأشار إلى أن أضرارا لحقت بسبل عيش 4 أسر بسبب هدم سلطات الاحتلال بسطات الخضار في الخليل، فيما هجر 28 شخصا في العيساوية ورأس العامود في شرق القدس بعدما تم هدم ثلاثة منازل أو قيام أصحابها بهدمها بأنفسهم.

و اوضح التقرير أن عمليات الهدم المتكررة التي تطال منازل سكانها وممتلكاتهم بما فيها المساعدات التي يقدمها مجتمع العمل الإنساني لهم، تؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة وشديدة الوطأة على الفلسطينيين.

وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم.

وعادة ما تبرر سلطات الاحتلال عمليات الهدم أو المصادرة لمباني فلسطينية بأنها تقام من دون الحصول على الترخيص اللازم.