كيف يؤثر فيروس كورونا على الجنين!

قال استشاري أمراض وطب الأطفال د. عصمت أبو عساكر، اليوم السبت، إنه "اتضح أن فيروس كورونا يؤثر على نمو الجنين فترة الحمل ويستمر حتى بعد الولادة للسنة الأولى".

وأضاف أبو عساكر، في حديث لـ"إذاعة القدس المحلية"، أن المرأة الحامل التي تُصاب بفيروس كورونا يتأثر الجنين بالإصابة ويولد الجنين بوزن أقل من الطبيعي.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة داخل جسم الطفل وجهاز المناعة تتأثر بفيروس كورونا.

وأكد الطبيب، أنه كل يوم يتم اكتشاف آثار خطيرة للفيروس, وليس كل طفل يتأثر بالإصابة، لافتًا إلى ان نمو الطفل يتوقف بعد الولادة بشكل شبه كامل، وينمو 10-20% من النمو الطبيعي.

وأوضح أبو عساكر، أن هذا التأثير لا يشمل جميع الأطفال، إنما قد يؤثر على البعض، كما تأثير الفايروس على الكبار واختلافه من فرد لآخر والمعظم لا يتأثر اطلاقاً.

وذكر أنه ما زلت أستكمل دراسة البحث عن تلك الآثار التي بدأتُ بمتابعتها منذ أكثر من شهر على عدد من الحالات.

وبيّن أن أكبر نمو للطفل يحدث في السنة الأولى من العمر, وتوقف النمو يشكل خطراً على حياة الطفل.

وشدّد على فيروس كورونا يؤثر على جميع أجهزة جسم الإنسان ويهاجم أضعفها.