تفاصيل عقد وزارة الاشغال العامة بشأن إعادة تأهيل المجمع الايطالي بغزة

وقعت وزارة الاشغال العامة والاسكان بغزة، اليوم السبت، على عقد مشروع إعادة إنشاء وتأهيل المجمع الايطالي الواقع غرب مدينة غزة.

وخاطبت الوزارة، في بيان لها، الجانب الإيطالي بضرورة تحويل المبلغ المخصص وذلك للبدء بالتنفيذ.

وأكد بيان أن وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة خاطب قبل أشهر القنصل الإيطالي للاستعجال في تخصيص المبلغ؛ نظرًا لأهمية الإسراع في المشروع.

واوضحت الوزارة، أن الوزير زيارة تلقى كتاب من القنصل بالخصوص، يفيد بأن التأخير كان نتيجة الوضع الوبائي المتأزم في إيطاليا، مشيرةً إلى انتهاء عمل المفوض المالي في القنصلية الإيطالية، وانتظار وصول المفوض الجديد، قد ساهم في التأخير.

ولفتت إلى أن القنصل الايطالي ووعد ببذل كافة الجهود لتخطي هذه المعيقات وتخصيص المبلغ المطلوب للمشروع بالسرعة الممكنة.

وطمئن زيارة، سكان البرج الإيطالي بأن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا ومتابعة مستمرة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لدفع عجلة هذا المشروع.

وتأمل الوزير، أن يتم البدء الفعلي بالمشروع في القريب.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت برج المجمع الايطالي بعدة صواريخ، في الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014، ما ادى إلى تدميره كاملاً.