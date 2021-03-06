د. عليان يهاتف عائلة الشهيد باسل الأعرج ويؤكد: مثل نموذجًا لكل الشباب المقاوم

هاتف القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، د. جميل عليان، اليوم السبت، والد الشهيد باسل الأعرج على شرف الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده.

أكد عليان المدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الشهيد باسل الأعرج يمثل نموذجا فريداً لكل الشباب المقاوم، وهو قدوة لكل شاب في فلسطين يحمل في قلبه حب الوطن المقدس.

وقال إن "ما امتلكه الشهيد الأعرج من ملكات فكرية وثقافية جعلته مثالاً يحتذى به، وأن سيرته العطرة التي اختتمها بارتقائه شهيداً في ميدان العمل المقاوم، ستجعل اسمه محفوراً في الذاكرة الفلسطينية لأجيال قادمة".

وشكر والد الشهيد باسل الأعرج الدكتور جميل عليان على الاتصال، مؤكداً أن رحيل باسل لم يزد العائلة إلا عزة وكرامة وشموخاً.

وأبرق والد الشهيد الأعرج بالتحية الكبيرة لقطاع غزة وأهلها ومقاومتها التي تألقت لمرات ومرات، رغم الحصار الظالم الذي استهدف كافة مناحي الحياة الإنسانية في القطاع الصامد.

وفي تاريخ 6-3-2017، اغتالت قوات الاحتلال الاسرائيلي الناشط والباحث الفلسطيني باسم الاعرج،، وأطلق عليه لقب "المثقف المشتبك".