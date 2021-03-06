7 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم السبت، 6/3/2021 أن سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين، يدخلون أعوامًا جديدة داخل الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير منير فريد منير الرجبي (50 عامًا) من القدس المحتلة ، المحكوم بالسجن 20 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في السجون.

وأشارت إلى أن الاحتلال أصدر قرارا عام 2019م، يقضي بسحب هوية "حق إقامة" الأسير المقدسي الرجبي، ضمن ما يسمى "قانون سحب الإقامة الدائمة لسكان القدس"، الذي أعطى صلاحية كاملة لوزير الداخلية الصهيوني لسحب الهوية لأبسط الأسباب، وهو قانون فضفاض يهدد المقدسيين تحت ذريعة "المس بأمن اسرائيل أو خيانتها"، كما يمنح الصلاحيات للاحتلال بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

الأسير حاتم زكريا محمود الأعرج (35 عامًا) من قرية الولجة جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، المحكوم بالسجن 39 عامًا ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير الجريح محمد محمود السلايمة، المحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً، أمضى منها ستة سنوات في سجون الاحتلال، علمًا بأن الأسير "السلايمة" اعتقل بتهمة تنفيذه عملية دهس لجنود الاحتلال عام 2015 في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وأصيب حينها بعدة رصاصات.

الأسير عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن مقداد (45 عاما)، من حي النصر غرب مدينة غزة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، واعتقل في بيت لحم عام 2004 بتهمة قيادة مجموعات الشهيد أيمن جودة التابعة لكتائب شهداء الأقصى ومسئوليته عن عدة عمليات ضد قوات الاحتلال، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن الأسير مقداد (42 عامًا) حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من داخل أسره وهو متزوج ولديه طفل.

الأسير علي محمد حماد أبو هليل (35 عامًا) من مدينة بيت لحم ، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، 21 مرة، وهو معتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عزيز علي جبر ديرية (27 عامًا) من مدينة بيت لحم ، المحكوم بالسجن 18 مؤبدًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

الأسير وليد محمد محمود عجولي (29 عامًا) من طولكرم، المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.