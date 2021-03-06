سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 6 مارس 2021

لا يزال سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت الموافق 6 مارس 2021 يتخبط في مكانة ، بالتوازي مع ارتفاع الغلاء المعيشي وتردي الاوضاع الاقتصادية ، وفي هذه المقالة سنتعرف على اسعار الليرة اللبنانية .

واكد وسائل إعلام لبنانية محلية، أن سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي ما يزال يتخبط ، إذ وصل هذا الاضراب إلى 10 آلاف ليرة في السوق السوداء .

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت :

ولقد وصل سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت الموافق 6 مارس/آذار 2021، إلى ١٠٣٠٠ ليرة مبيع و١٠٤٠٠ ليرة شراء.

ملخص الأزمة في لبنان :

ومنذ صيف عام 2019 يشهد لبنان أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى احتجاجات ضخمة، وتراجع قيمة العملة المحلية وخسارة قيمتها أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار.

فيما كان سعر الدولار الرسمي مثبتا لسنوات طويلة، عند 1500 ليرة، وهو ما فاقم معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

محللون ومراقبون وجهوا تُهم إلى زعماء سياسيين ومسؤولين بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية حيث بدأ الوضع منذ ذلك الحين يتفاقم اقتصاديا وماليا.

وتسارع انهيار الليرة يعود إلى مجموعة عوامل "على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق"، وفق صحيفة الاخبار.

وتصدر وسم "دولار" موقع تويتر في لبنان.. وسخر كثيرون من انخفاض سعر الصرف في بلد يشهد شللاً سياسياً منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي.

ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة التي كُلف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري تشكيلها.

الباحثة في مركز كارنيجي مهى يحيى كتبت في تغريده لها على حساب تويتر: "في هذه الأثناء تنهار ليرة لبنان أكثر فيما الجمود السياسي مستمر ولا سياسات لوقف الانهيار!.. دعم الفقراء اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي".

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.

وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وفي نهاية هذه المقالة التي هي بعنوان سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ، أن ينال اعجابكم .