9623 مطعماً في الرياض السعودية تعاود استقبال زبائنها بدءاً من غدٍ الاحد

قالت امانة العاصمة السعودية الرياض إنه بدءاً من غد الأحد سيعود 9623 مطعماً ومقهى في الرياض استقبال وخدمة زبائنها داخل أروقتها.

وأكّدت أمانة منطقة الرياض، ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بأنه تقرّر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقين بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوّق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.