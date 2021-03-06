كشف جديد: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد 7 مارس

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة ظهر اليوم السبت 6 مارس 2021 ان السفر يوم غدٍ الاحد 7 مارس سيكون للمسافرين الواردة اسماؤهم في الحافلة السادسة + المتأخرين من الكشف السابق رقم (2021/6).

و دعت الوزارة المسافرين في الحافلات المذكورة للتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

و اشارت الوزارة الى أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف الجديد المرفق أدناه، غداً الأحد الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

اما جراء فحص كورونا للحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من الكشف الجديد، سيكون يوم الإثنين في نفس الموعد والأماكن، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

كما أكدت الداخلية على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، اضافة الى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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