حالة من الغضب تسود اللاجئين بغزة وخطوات تصعيدية قادمة

سادت حالة من الغضب الاوساط الفلسطينية للاجئين لعدم استجابة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمطالب الفقراء بالتراجع عن قرار "الكابونة الغذائية الموحدة" مما اضطر اللاجئين لتنفيذ خطواتها الغاضية.

وأُغلق اليوم السبت 16 مركزًا لتوزيع الكابونات الغذائية التابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة كأول الخطوات الغاضبة من اللاجئين الفلسطينيين على قرار توحيد الكابونة.

وكانت وكالة الغوث " الأونروا"، أصدرت قرارا بتوحيد الكابونة للاجئين في قطاع غزة، مبينة أن ذلك جاء نظرا لعدم القدرة على التمييز بين حالة الفقر المدقع والمطلق.

يذكر أن المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة قال في تصريحات سابقة: "سيتم توحيد الكابونة على "البيضاء" مع إضافة عشرة كيلو دقيق للعوائل الأشد فقرا"، مؤكدًا أن الوكالة لم تتخذ أي قرار بقطع الكابونات عن أحد مشيرًا إلى أن الأمر قيد الدراسة.

ولفت أبو حسنة، أن الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها الاونروا غير مسبوقة، مرحجًا أن تمتد الأزمة ليناير وفبراير.

وفي ذات السياق قال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: "اليوم أغلقنا كل مراكز التموين في الوكالة انسجاما للبرنامج الذي اعلن من قبل اللجنة المكلفة من الفصائل لحماية اللاجئين الفلسطينيين من قرارات إدارة الأونروا المجحفة بحق الفقراء".

وأشار خلف في تصريحات لفلسطين اليوم، إلى أن الحوارات والاقتراحات والبدائل والتحذيرات لم تلق أية اهتمامات من ادارة الوكالة لذلك كان لابد من تنفيذ الخطوة الاولى بإغلاق مراكز التموين من الساعة السابعة حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضح أن اللجنة أبلغت جميع المنتفعين لقرار اغلاق مراكز التموين، مؤكدًا أن الجميع يتفهم ويستوعب القرار لأنه يأتي لمصلحة جميع المنتفعين من السلة الغذائية للوكالة "الكابونة"

وفيما يتعلق بأن سبب توحيد الكابونة ناتج عن الازمة المالية التي تشهدها الأونروا قال خلف: "يجب الا تحل الأزمة المالية على حساب الفقراء ويجب أن تحل عبر الضغط على الدول الداعمة للأونروا".

وأضاف: "يجب أن يتم التوجه بنداء استغاثة من إدارة الوكالة للدول المانحة لتكملة شراء السلة الغذائية لا ان يتم التكيف مع الازمة باتخاذ قرارات يرفضها اللاجئين جميعًا".

وأكد أن الاحتجاجات مستمرة ومتواصلة حتى تراجع ادارة الوكالة عن قرارها والعودة إلى الكابونة الصفراء والبيضاء.

ودعا خلف، المفوض العام للأونروا بضرورة الحضور فورا إلى قطاع غزة للوقوف عن كثب حول خطورة اجراءات وقرارات ادارته بتوحيد الكابونة، مشددًا على أن المطلوب عدم الانتقاص من السلة الغذائية لأن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدًا بسبب الحصار والظروف المالية الصعبة.

وشدد على أن اللجنة المختصة ستواصل عملها حتى بالضغط على ادارة الأونروا حتى لو لم تستجب في الوقت القريب، مؤكدًا أن الفعاليات ستتصاعد يومًا بعد يوم حتى النزول للشوارع.















