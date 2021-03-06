مسؤولون "إسرائيليون" مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق الجنائية الدولية بجرائم الحرب

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الجمعة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بأن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية إعلانها بدء تحقيقات في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وبينت الصحيفة ان من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الحرب الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحب بها الفلسطينيون وأدانتها إسرائيل.