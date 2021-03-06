نتنياهو وغانتس يناشدان مسؤولين أوروبيين بشأن "تحقيقات لاهاي"

أكدت اذاعة الاحتلال الإسرائيلي "كان" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس ناشدا كبار المسؤولين الأوروبيين خلال الايام الماضية بشأن تحقيقات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وجاء في رسالة نتنياهو وغانتس "أن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز ويؤكدان أن في "إسرائيل" جهازا قضائيا مستقلا".

في هذه الاثناء، أطلقت أوساط من اليمين الإسرائيلي انتقادات لتصرفات نتنياهو حيال التحركات الفلسطينية في لاهاي، وقالت إنه دعا إلى سياسة "الجلوس دون فعل شيء"، وأنه كان مقصرا في مواجهة كل النشاطات التي أدت إلى فتح التحقيق.

ووصفت المصادر الأمر بأنه "حادث بطيء الحركة" وقالت "إن سياسة التسويف التي ينتهجها نتنياهو بدلاً من العمل لصد الفلسطينيين حتى حين بدأوا تحركاتهم، هي التي أدت إلى هذه الكارثة".

وعلى المستوى القضائي، تواجه "إسرائيل" معضلة: فمن ناحية أولى، لديها إجابات جيدة لنقلها فيما يتعلق بالأحداث الخاضعة التي يتناولها التحقيق في لاهاي. على سبيل المثال، أحداث سيتم التحقيق فيها بخصوص حرب غزة عام 2014 قد تم التحقيق فيها بالفعل في إسرائيل - ووفقًا لمبادئ القانون الدولي، فإن الأحداث التي يتم التحقيق فيها بشكل حقيقي في البلاد لا تحتاج إلى التحقيق من قبل هيئة دولية وفقا لإذاعة الاحتلال.