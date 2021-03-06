فلسطينيون يتضامنون مع الشيخ رائد صلاح أمام سجن النقب ويحذرون الاحتلال

نظم مجموعة من شباب يافا فلسطين وقفة احتجاجية أمام سجن النقب صباح اليوم السبت، نصرة لشيخ الأقصى رائد صلاح، المعزول في زنازين الاحتلال الإسرائيلي منذ ستة أشهر.

يُشار إلى أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح لمدة 6 أشهر إضافية، بتهمة الشعار الذي يرفع وهو "الأقصى في خطر".

واتهم المشاركون في الوقفة التضامنية مع الشيخ صلاح، الاحتلال بمحاولة تصفية الشيخ رائد لدوره في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن الداخل المحتل يوجد به مليوني رائد صلاح جاهزون للدفاع عن الأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال.

وكشف المحامي خالد زبارقة في وقت سابق أنّ محكمة الاحتلال طلبت تمديد عزل الشيخ رائد صلاح المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب زبارقة، فإن محكمة الاحتلال تذرعت بطلب التمديد بأن الشيخ وقيمته التأثيرية والمعنوية وتسليط الإعلام على تفاصيل حياته؛ وباعتباره يشكل خطرا أمنيا على دولة الاحتلال.

ومنذ 6 شهور عزلت سلطات الاحتلال الشيخ رائد صلاح، بعد أن نقل من سجن الجلمة إلى سجن "شيكما" في عسقلان في ذات اليوم الذي بدأ فيه اعتقاله.

وأوضح طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح أنه "ومنذ لحظة دخوله السجن وهو يعاني من ظروف اعتقالية صعبة، تتمثل في منع زيارات الأهل، وعدم توفير أغراضه واحتياجاته من كتب وصحف ومجلات وغيرها".