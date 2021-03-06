مع اقتراب شهر رمضان يبحث الناس عن ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2020 بسبب البرامج والمسلسلات الحصرية.

وتعتبر مسلسلات رمضان 2020 من أهم ما تقدم مجموعة قنوات ام بي سي mbc والتي تعد الوجهة الأولى في الوطن العربي في رمضان.

وتمتلك قناة ام بي سي حقوق بث العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية ومن أهمها برنامج رامز جلال للمقالب الذي يحظى بملايين المشاهدات كل عام.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم ترددات قناة ام بي سي 2021 مع التحديث المستمر في حالة أي تغيير.

ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021

تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 عمودي العرب سات 11270 27500 عمودي

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تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12015 27500 عمودي

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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 رأسي العرب سات 11270 27500 رأسي

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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11938 – 11470 27500 عمودي

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تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11560 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

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تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11476 27500 عمودي العرب سات 12284 27500 عمودي العرب سات 11270 27500 عمودي

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تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

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تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11559 27500 عمودي

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تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11938 27500 أفقي

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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2021:

الاقمار التردد معدل الترميز FEC تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

هذه مجموعة ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021 والتي سيتم تحديثها في حال أي تغيير.