قدورة فارس : إدارة السجون تجر الاسرى للاحتكاك وخطوات تصعيدية قادمة بسجن عوفر

قال رئيس نادي الاسير قدورة فارس اليوم السبت 6/3/2021 أن إدارة سجن عوفر ومنذ تولي مديرها منصبه لم تبنِ لغة حوار مع الأسرى، موضحاً الى ان ادارة السجون تجر الأسرى إلى الإحتكاك ووضع السجن في حالة من القلق الدائم وعدم الإستقرار.

وبين خلال تصريحات خاصة لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم "ان إدارة السجن انتهجت خلال جلسة الحوار الفاشلة لغة التهديد ضد الأسرى ظناً منها إيجاد حلول لمطالب الأسرى البسيطة جداً، معتبراً ان الأسرى حشروا في الزاوية ولم يبق أمامهم سوى الإعتماد على خطوات نضالية لإجبار إدارة السجن التراجع عن تصعيدها ضدهم.

وأوضح ان الأسرى عادة يتجنبون شهر رمضان الكريم في خطواتهم النضالية ولكن في حال أجُبروا على تصعيد خطواتهم لن يترددوا.

وتابع :"الأسرى بكل تأكيد لن يعدموا سبيلا في التوفيق بين ممارسة الضغط على إدارة السجن واقتراب شهر رمضان الكريم الذي يخصصونه للعبادة".

وكان نادي الاسير الفلسطيني اعلن مساء أمس الجمعة فشل الحوار بين الأسرى وإدارة سجن "عوفر".

و اوضح نادي الاسير بأن الأسرى في عوفر قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية ابتداءً من يوم الأحد المقبل قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام.

و أضاف أنّ إدارة السّجن، وبدلاً من الاستجابة لمطالب الأسرى، أعلنت تهديدها لهم، وتصعيد عمليات القمع والتفتيش بحقّهم.