"خطيب الأقصى"يتوقع أن تفرز الانتخابات القادمة شخصيات جديدة تهتم بالقدس وتدافع عنها

توقع رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري اليوم السبت 6/3/2021 "أن تفرز الانتخابات الفلسطينية القادمة شخصيات جديدة تهتم بالقدس وتدافع عنه".

وتمنى الشيخ صبري خلال تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم" أن تُفرز الانتخابات القادمة أعضاء من المجلس التشريعي يصبّون جل اهتمامهم على مدينة القدس.

وأكد خطيب المسجد الاقصى أن أي استهداف للاحتلال "الإسرائيلي" لرموز القدس يصب في دائرة التهويد التام لمدينة القدس والهيمنة والسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف صبري: "الاحتلال يتخذ عدة طرق عدوانية ضد المقدسيين ومقدساتهم وتتمثل في الاعتقال والإبعاد وهدم البيوت والحرمان من الوصول للأقصى".

ووصف صبري ما حصل مؤخرا من تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح وتمديد الاعتقال الإداري للمهندس خالد أبو عرفة وإبعاد المرابطة خديجة خويص بالإجراءات التعسفية الظالمة التي تهدف لقمع شعبنا وعدم رفع صوته ضد الاحتلال.

ودعا صبري كافة المقدسيين لضرورة الاستمرار بالرباط في القدس والتمسك بحقوقهم الشرعية ورفع صوتهم عاليا ليسمعهم العالم.

وحمّل صبري العرب والمسلمين المسؤولية الكاملة على انتهاكات الاحتلال بسبب صمتهم، مطالبا أن تكون البوصلة موجهة نحو القدس.