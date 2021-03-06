الدولار في مصر اليوم السبت 6/3/2021

شهد سعر صرف الدولار الامريكي في مصر اليوم السبت 6/3/2021 ، استقراراً حيث بلغ عند نحو 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع.

وخلال تعاملات السوق المصرفية، اليوم السبت، استقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم السبت، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وكان اعلى قيمة الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في 17 بنكا، منها المصري للتنمية، والمصري المتحد، وكريدي أجريكول، ومصر إيران للتنمية، والتعمير الإسكان، القاهرة، والإسكندرية، والإمارت دبي الوطني، والمشرق، و HSBC، والبركة.