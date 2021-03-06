تشكيلة نادي الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي ضمن بطولة دوري افريقيا

في تمام السادسة من مساء اليوم السبت 6/3/2021 تتجه الانظار الى المباراة بين الزمالك المصري والترجي التونسي ، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

البرتغالي باتشيكو مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، استقر على تشكيل فريقه في لقاء الترجي التونسي:

وستكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود الونش - محمود علاء - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - امام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

الهجوم: يوسف أوباما

يدخل الزمالك لقاء اليوم برصيد نقطتين من تعادلين سلبيين، ويحل في المركز الثالثة لمجموعته، بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.