التحالف السعودي يعلن تدمير مسيرتين والقوات اليمنية تؤكد اصابة أهداف هامة

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عن تدمير مسيرتين يمنيتين في أجواء جازان وخميس مشيط، بينما أكدت القوات المسلحة اليمنية أن المسيرتين أصابت أهداف هامة بدقة عالية لا سيما في قاعدة الملك خالد.

وقال التحالف العربي في بيان له أن القوات الدفاعية اعترضت ودمرت طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط جنوب السعودية.

وأضاف أن عدد الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها وتدميرها بعد إطلاقها من اليمن بلغ 8، قائلا إن جميعها حاولت استهداف المدنيين.

من جانبها، أعلنت قوات المسلحة اليمنية أنها شنت هجوما بطائرتين مفخختين على "أهداف هامة" في قاعدة الملك خالد الجوية.

وقال المتحدث باسمها العميد يحيى سريع: "إن سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية مجددا بطائرتي صماد 3 مستهدفا مواقع هامة فيها ومحققا إصابة دقيقة"، لافتًا إلى ان الهجوم يأتي "ردا على استمرار الحصار والعدوان" على اليمن.