انخفاض أسعار الذهب عالمياً لأدنى مستوى منذ 9شهور ...والسبب!

سجلت أسعار الذهب عالمياً للأسبوع الثالث على التوالي أدني مستوى له منذ 9 اشهر اليوم السبت 6/3/2021 ، بسبب ارتفاع الدولار الامريكي .

الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1692.13 دولار للأونصة، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو الماضي عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 بالمئة فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة.

وتماسكت العوائد الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.5 بالمئة، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.