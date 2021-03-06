هل صوم يوم الاسراء والمعراج واجب ؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على بشان حكم صوم يوم الاسراء والمعراج ؟

والاجباة كانت من دار الافتاء المصرية انه لا مانع من الصيام، وإن لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يحدث الله لنبينا فضيلة لك أن تحتفل بهذه الفضيلة كما شئت سواء بصدقة أو إحيائها فى المساجد، أو أخذ المواقف التربوية والوعظية مما حدث بأن تصوم".

وتابع : "للإنسان أن يصم صبيحة الإسراء والمعراج ابتهاجا واحتفاء بما ورد وحدث للنبى صلى الله عليه وسلم من كرامات ومعجزات ومواقف انتفعت بها الأمة كالتخفيف فى فرضية الصلاة وما رأى من مشاهد بها مواعظ وتربية للإنسان".