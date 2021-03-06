أسعار الخضروات والدجاج اليوم السبت 6/3/2021

تشهد أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم السبت 6 /3/2021 ، انخفاض كبير على اسعارها وسط انخفاض القدرة الشرائية في السوق الغزية .

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج اليوم السبت 6/3/2021

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 7 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

بازيلاء: 1ك = 4 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

ورق عنب = 9 شيكل

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 3 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام):