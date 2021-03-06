أسعار الخضروات والدجاج اليوم السبت 6/3/2021
تشهد أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم السبت 6 /3/2021 ، انخفاض كبير على اسعارها وسط انخفاض القدرة الشرائية في السوق الغزية .
القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج اليوم السبت 6/3/2021
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار: 7 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل
سلق: 1ربطة = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل
بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
بازيلاء: 1ك = 4 شيكل
لفت: اك = 1 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
ورق عنب = 9 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 3 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام):