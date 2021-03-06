استقر سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 6/3/2021 ، بعد حالة التذبذب الذي شهدها الدولار الامريكي.

ووفقًا للمتابعة اليومية من موقع فلسطين اليوم فإن سعر الذهب السبت 6/3/2021 جاء على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.03 شيكل $55.80

سعر الذهب عيار 22 168.70 شيكل $51.15

اسعار الذهب عيار 21 161.03 شيكل $48.83

اسعار الذهب عيار 18 138.03 شيكل $41.85

سعر الذهب عيار 14 107.35 شيكل $32.55

سعر الذهب عيار 12 92.02 شيكل $27.90

اسعار أوقية الذهب 5,723 شيكل $1,735

اسعار جنيه الذهب 1,288 شيكل $390.61

اسعار كيلو الذهب 184,035 شيكل $55,801

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 مارس 183.96 160.97 137.97 107.31 91.98

1 مارس 183.20 160.31 137.41 106.87 91.60

28 فبراير 185.02 161.90 138.77 107.93 92.51

27 فبراير 184.95 161.84 138.72 107.89 92.48

26 فبراير 184.34 161.31 138.26 107.54 92.17

25 فبراير 186.77 163.43 140.08 108.95 93.38

24 فبراير 189.36 165.69 142.02 110.46 94.68

23 فبراير 189.94 166.20 142.46 110.80 94.97

22 فبراير 190.07 166.31 142.55 110.87 95.03

21 فبراير 187.71 164.25 140.79 109.50 93.86